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Актёр Рэйф Файнс сыграет в новом фильме режиссёра «На Западном фронте без перемен»

Актёр Рэйф Файнс сыграет в новом фильме режиссёра «На Западном фронте без перемен»
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Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда «Гарри Поттера» и «Списка Шиндлера» Рэйф Файнс сыграет в новом фильме Эдварда Бергера. До этого режиссёр выпустил «На Западном фронте без перемен» и «Голубого Маврикия».

Будущая лента получила название «Конклав». Она расскажет о собрании кардиналов в Ватикане, которые приезжают в Рим, чтобы выбрать нового Папу. Однако один из героев узнаёт, что покойный Папа хранил от всех секрет, который необходимо раскрыть до назначения на должность нового понтифика.

Ко всему прочему, в актёрский состав картины вошли Стэнли Туччи («Терминал») и Джон Литгоу («Декстер»). Рэйф Файнс исполнит роль кардинала Ломели.

Премьера «Конклава» состоится 1 ноября в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В широкий прокат фильм выпустят на неделю позже.

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