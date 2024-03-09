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Актриса из «Гарри Поттера»: беспокоюсь за фанатов Поттерианы

Актриса из «Гарри Поттера»: беспокоюсь за фанатов Поттерианы
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Недавно актриса Мириам Маргулис, которая исполнила роль профессора травологии Помоны Стебель в «Гарри Поттере», дала интервью телеканалу 1News. В ходе разговора Маргулис заявила, что беспокоится за фанатов саги, поскольку «они уже должны были забыть об этом».

Видео доступно на YouTube-канале 1News. Права на видео принадлежат 1News.

Я беспокоюсь за фанатов «Гарри Поттера», потому что они уже должны были забыть об этом… Книги выходили 25 лет назад и предназначены для детей… Они просто увязли во всё этом.

Напомним, недавно стало известно, что сериал «Гарри Поттер» от HBO официально выйдет в 2026 году. Из деталей пока известно, что шоу заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений.

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