Актриса из «Гарри Поттера»: беспокоюсь за фанатов Поттерианы

Недавно актриса Мириам Маргулис, которая исполнила роль профессора травологии Помоны Стебель в «Гарри Поттере», дала интервью телеканалу 1News. В ходе разговора Маргулис заявила, что беспокоится за фанатов саги, поскольку «они уже должны были забыть об этом».

Видео доступно на YouTube-канале 1News. Права на видео принадлежат 1News.

Я беспокоюсь за фанатов «Гарри Поттера», потому что они уже должны были забыть об этом… Книги выходили 25 лет назад и предназначены для детей… Они просто увязли во всё этом.

Напомним, недавно стало известно, что сериал «Гарри Поттер» от HBO официально выйдет в 2026 году. Из деталей пока известно, что шоу заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений.