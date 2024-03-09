Team Spirit заняла четвёртое место на DreamLeague Season 22 по Dota 2

Состав киберспортивного клуба Team Spirit по Dota 2 завершил выступление на глобальном онлайн-турнире DreamLeague Season 22 с призовым фондом $ 1 млн.

Сегодня российско-украинская пятёрка уступила Xtreme Gaming из Китая — матч нижней сетки завершился со счётом 1:2. «Драконы» заняли четвёртое место по итогам ивента, заработав $ 85 тыс.

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В рамках субботней программы пройдёт ещё один матч — он состоится через несколько минут. Российская BetBoom Team и состав арабского клуба Team Falcons разыграют первую путёвку в финал, а проигравший сразится в нижней сетке с Xtreme.

Общий призовой фонд DreamLeague Season 22 составляет $ 1 млн, победитель получит $ 300 тыс. Финал пройдёт завтра, 10 марта, в 18:30 по московскому времени.