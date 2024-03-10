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Сборы боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом превысили $ 100 млн

Сборы боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом превысили $ 100 млн
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10 марта сборы комедийного боевика «Аргайл: Супершпион» с Генри Кавиллом в мировом прокате превысили $ 100 млн. Это крайне скудный результат, так как бюджет картины составил целых $ 200 млн. Зрители и критики весьма холодно встретили ленту.

Сюжет ленты рассказывает о том, как автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Его смертоносные навыки возвращаются вместе с воспоминаниями, и он встаёт на путь мести теневой организации, на которую раньше работал.

Картина может похвастаться звёздным актёрским составом. Помимо Генри Кавилла, в ленте также сыграли Брайс Даллас Ховард, Дуа Липа, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Сина. Режиссёром выступил Мэттью Вон.

Премьера фильма состоялась 1 февраля.

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