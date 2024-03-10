Съёмки фильма «Как приручить дракона» завершатся в мае

Недавно Джулиан Деннисон («Дэдпул 2») пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора актёр заявил, что съёмки экранизации «Как приручить дракона» завершатся в мае.

В фильме Деннисон исполнит роль близкого друга главного героя Иккинга по имени Рыбьеног.

Думаю, мы закончим [съёмки] в мае. Мы работаем уже довольно долго, поскольку команда не торопится и хочет быть уверена, что всё идёт хорошо… Наши съёмки проходят в больших зданиях, а не на фоне синего экрана. Они отлично выполнили свою работу, построив все декорации.

Главную роль в экранизации сыграет Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а режиссёром выступит Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными мультфильмами. Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года.