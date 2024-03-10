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Съёмки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через 9 месяцев

Съёмки финального сезона «Очень странных дел» завершатся через 9 месяцев
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Недавно звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун приняла участие в передаче The Jonathan Ross Show. В ходе общения с ведущим актриса заявила, что до окончания съёмочного процесса финального сезона осталось ещё 9 месяцев.

По всей видимости, ждать премьеры пятого сезона шоу не стоит раньше первой половины 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале The Jonathan Ross Show. Права на видео принадлежат The Jonathan Ross Show.

Ранее создатели сериала братья Даффер заявили, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку героев.

Четыре сезона «Очень странных дел» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Netflix.

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