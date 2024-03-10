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Сэм Рэйми допускает выход «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Сэм Рэйми допускает выход «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром
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Недавно пользователь соцсети X (ранее Twitter) Лукас Соарес пообщался с режиссёром Сэмом Рэйми. В ходе беседы постановщик поделился свежей информацией о потенциальном выходе «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром.

По его словам, у картины есть шанс увидеть свет, однако это должно произойти в «подходящее время».

Он сказал мне, что шанс выхода фильма есть. Всё просто из-за того, что он также сильно жаждет увидеть его, как и мы. Однако если это произойдёт, то только в «подходящее время».

Напомним, ранее исполнитель роли Песочного человека в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении» Томас Хейден Чёрч также высказался о четвёртом фильме. Актёр заверил, что у Сэма Рэйми есть планы на выпуск ещё одной ленты про супергероя с Тоби Магуайром.

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