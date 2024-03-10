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Авторы «Неуязвимого» уже начали работу над 3-м сезоном мультсериала

Авторы «Неуязвимого» уже начали работу над 3-м сезоном мультсериала
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Недавно Стивен Ян пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора актёр заявил, что авторы «Неуязвимого» уже начали работу над третьим сезоном мультсериала.

По словам Яна, создатели шоу понимают, что перерыв между первым и вторым сезонами получился слишком большим.

Мы знаем, что перерыв был слишком большой. Команда много работала над тем, чтобы таких разбросов больше не было… Так что, да, мы уже заняты им (третьим сезоном).

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Напомним, новые серии второго сезона шоу начнут выходить 14 марта в стриминговом сервисе Prime Video. Первую часть второго сезона критики и зрители приняли крайне тепло.

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