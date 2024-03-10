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Экранизация «Как приручить дракона» будет верна оригинальным мультфильмам

Экранизация «Как приручить дракона» будет верна оригинальным мультфильмам
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На этой неделе Джулиан Деннисон («Дэдпул 2») дал интервью редакции издания Collider. В ходе общения актёр заявил, что экранизация «Как приручить дракона» будет верна оригинальным мультфильмам.

Команда хорошо делает свою работу и следит за всем… На съёмочной площадке было много разговоров по типу: «Мы точно хотим сделать это?» и нам отвечали: «Нет, потому что публике это не понравится»… Так что фильм будет верен оригиналу. Я этому очень рад.

Главную роль в экранизации сыграет Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а режиссёром выступит Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными мультфильмами. Ко всему прочему в экранизации появятся Габриэл Хауэлл (сыграет Сморкала), Бронвин Джеймс (сыграет Забияку) и Гарри Тревалдин (сыграет Задирака).

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года.

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