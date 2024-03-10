Во сколько начнётся «Оскар»-2024 и можно ли смотреть из России

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2023 году.

Старт церемонии в этот раз намечен на 11 марта 2:00 мск — на час раньше привычного для события времени. В общем счёте мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, однако в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Трансляция на ABC News стартует в 20:00 мск и продлится до завершения красной дорожки на «Оскаре»-2024. Мы будем отслеживать главные события церемонии в нашей LIVE-трансляции.

В этом году на наибольшее число наград претендует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — 13 номинаций. На втором месте фантастическая драма "Бедные-несчастные" — 11 номинаций. Замыкают тройку "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций.

За главную награду — Лучший фильм 2023 года — борются сразу 10 проектов: