Во сколько начнётся «Оскар»-2024 и можно ли смотреть из России

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2023 году.
Старт церемонии в этот раз намечен на 11 марта 2:00 мск — на час раньше привычного для события времени. В общем счёте мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, однако в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube.
Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.
В этом году на наибольшее число наград претендует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана — 13 номинаций. На втором месте фантастическая драма "Бедные-несчастные" — 11 номинаций. Замыкают тройку "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо — 10 номинаций.
За главную награду — Лучший фильм 2023 года — борются сразу 10 проектов:
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов».