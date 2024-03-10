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Дэйзи Ридли: думаю, съёмки новых «Звёздных войн» начнутся в этом году

Дэйзи Ридли: думаю, съёмки новых «Звёздных войн» начнутся в этом году
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На этой неделе Дейзи Ридли дала интервью журналистам издания Collider. В ходе разговора зашла речь о новой части «Звёздных войн» с её участием. Актриса рассказала, что сценарий предстоящей картины ещё не готов.

Сама Ридли надеется, что производственный процесс стартует до конца этого года, но пока в этом не уверена.

Я думаю, съёмки могут стартовать уже в этом году. Но точно я не уверена. Очевидно, на это повлияла забастовка сценаристов, поскольку из-за неё пришлось отложить многие проекты… В противном случае думаю, что производство начнётся в начале следующего года.

Дейзи Ридли впервые появилась во франшизе с выходом седьмой части «Звёздных войн». Действие нового фильма развернётся через 15 лет после событий девятого эпизода. Картина расскажет, как Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев.

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