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Новый мультфильм в мире «Братья Супер Марио» выйдет 3 апреля 2026 года

Новый мультфильм в мире «Братья Супер Марио» выйдет 3 апреля 2026 года
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Создатель франшизы «Марио» Сигэру Миямото сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что Nintendo активно работает над новым мультфильмом в мире «Братья Супер Марио». Премьера следующей анимационной картины состоится 3 апреля 2026 года.

По словам Миямото, в этот раз сотрудники киностудии Illumination работают совместно с Nintendo. Также он заверил, что компания раскроет больше подробностей, как только будет готова.

Мы думаем о дальнейшем расширении мира Марио — у него будет яркая и весёлая история. Надеемся, что вы будете с нетерпением этого ждать!

Напомним, мультфильм «Братья Супер Марио» вышел в апреле 2023 года и заработал в мировом прокате внушительные $ 1,361 млрд. Такая касса позволила проекту занять второе место в рейтинге самых кассовых фильмов прошедшего года.

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