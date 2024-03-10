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Сценарист «Приключений Паддингтона 2» обвиняет режиссёра фильма «Оставленные» в плагиате

Сценарист «Приключений Паддингтона 2» обвиняет режиссёра фильма «Оставленные» в плагиате
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Журналисты издания Variety сообщили, что сценарист «Приключений Паддингтона 2» Саймон Стивенсон обвиняет режиссёра фильма «Оставленные» Александра Пэйна в плагиате. По словам Стивенсона, сюжет ленты имеет неприкрытые сходства с «Фриско» — он попал в «Чёрный список» лучших неснятых сценариев 2013 года.

Отмечается, что автор «Приключений Паддингтона 2» подготовил документы со сравнением сцен из обоих сценариев и отправил их в Гильдию сценаристов США ещё в январе. В одном из них говорится, что Пэйн читал сюжет «Фриско» в 2013 и 2019 годах.

Однако чем закончится данное разбирательство, пока неизвестно. Напомним, на предстоящем «Оскаре»-2024 фильм «Оставленные» получил пять номинаций: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».

Мировая премьера картины состоялась 27 октября прошлого года.

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