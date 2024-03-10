«Кунг-фу Панда 4» стартовала с $ 58 млн в США — лучший запуск в серии после первой части

По итогам первого уикенда мультфильм «Кунг-фу Панда 4» заработал в США $ 58,3 млн. Это второй лучший запуск в истории серии после первой части — оригинальная картина собрала $ 60 млн в первые выходные в 2008 году. Для сравнения: вторая часть в 2011 году стартовала с $ 47,6 млн, третья в 2016 году — с $ 41 млн.

Тем временем общие сборы ленты превысили отметку в $ 80 млн. Учитывая бюджет мультфильма всего лишь в $ 85 млн и постепенный запуск в остальных странах, картина наверняка окупится в ближайшие недели. 22 марта произведение также доберётся и до Китая, где франшиза традиционно собирает больше $ 100 млн.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов. Неофициальная премьера анимационный ленты в России состоится 14 марта.