«Оскар»-2024: лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за «Оставленных»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Первой номинацией стала Лучшая женская роль второго плана, за которую в этот раз сражались пятеро кандидаток.

Победу одержала Давайн Джой Рэндольф за второстепенную роль в драме «Оставленные» Александра Пэйна. В ленте она воплотила школьного повара Мэри Лэм, которая скорбит о потере сына, погибшего во время войны во Вьетнаме.

Лучшая женская роль второго плана на «Оскаре»-2024

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Америка Феррера («Барби»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.