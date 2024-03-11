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«Оскар»-2024: лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за «Оставленных»

«Оскар»-2024: лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф за «Оставленных»
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Первой номинацией стала Лучшая женская роль второго плана, за которую в этот раз сражались пятеро кандидаток.

Победу одержала Давайн Джой Рэндольф за второстепенную роль в драме «Оставленные» Александра Пэйна. В ленте она воплотила школьного повара Мэри Лэм, которая скорбит о потере сына, погибшего во время войны во Вьетнаме.

Лучшая женская роль второго плана на «Оскаре»-2024

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Америка Феррера («Барби»)
  • Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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