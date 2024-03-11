«Оскар»-2024: Билли Айлиш исполнила песню What was I made for? из фильма «Барби»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. В перерыве между номинациями знаменитая американская певица Билли Айлиш исполнила композицию What was I made for? из фильма «Барби».

Видео доступно на YouTube-канале Flynn West. Права на видео принадлежат ABC/The Hollywood Reporter.

Выступление Билли Айлиш станет не единственным перфомансом на «Оскаре»-2024. После неё в шоу также споёт и Райан Гослинг — он исполнит композицию I'm Just Ken из того же фильма «Барби». Точное время его выступления неизвестно.

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.