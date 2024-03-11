«Оскар»-2024: лучший международный фильм — «Зона интересов» Джонатана Глейзера

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Очередной номинацией стал Лучший фильм на иностранном языке, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержала «Зона интересов» — новая картина Джонатана Глейзера про жизнь Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества.

Лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре»-2024

«Идеальные дни» (Япония)

«Зона интересов» (Великобритания)

«Я капитан» (Италия)

«Общество снега» (Испания)

«Учительская» (Германия).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.