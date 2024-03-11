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«Оскар»-2024: лучший международный фильм — «Зона интересов» Джонатана Глейзера

«Оскар»-2024: лучший международный фильм — «Зона интересов» Джонатана Глейзера
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Очередной номинацией стал Лучший фильм на иностранном языке, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержала «Зона интересов» — новая картина Джонатана Глейзера про жизнь Рудольфа Хёсса, коменданта концентрационного лагеря Освенцим во времена Второй мировой войны. Он стремится построить жизнь своей мечты для себя и своих близких, живя всего в нескольких метрах от одного из самых ужасающих мест в истории человечества.

Лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре»-2024

  • «Идеальные дни» (Япония)
  • «Зона интересов» (Великобритания)
  • «Я капитан» (Италия)
  • «Общество снега» (Испания)
  • «Учительская» (Германия).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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