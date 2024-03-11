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«Оскар»-2024: лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший за «Оппенгеймера»

Роберт Дауни-младший получил свой первый «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. В середине шоу номинацией стала Лучшая мужская роль второго плана, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Роберт Дауни-младший за второстепенную роль в драме «Оппенгеймер». В ленте он перевоплотился в Льюиса Штраусса, американского бизнесмена и главного антагониста картины.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучшая мужская роль второго плана на «Оскаре»-2024

  • Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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