Роберт Дауни-младший получил свой первый «Оскар» за роль в «Оппенгеймере»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. В середине шоу номинацией стала Лучшая мужская роль второго плана, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Роберт Дауни-младший за второстепенную роль в драме «Оппенгеймер». В ленте он перевоплотился в Льюиса Штраусса, американского бизнесмена и главного антагониста картины.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучшая мужская роль второго плана на «Оскаре»-2024

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлится примерно до 6:00 мск. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.