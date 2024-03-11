Киллиан Мёрфи получил свой первый «Оскар» за главную роль в «Оппенгеймере»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучшая мужская роль, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Киллиан Мёрфи за главную роль в драме «Оппенгеймер». В ленте он перевоплотился в Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы и руководителя проекта «Манхэттен».

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2024

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.