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«Оскар»-2024: Киллиан Мёрфи стал лучшим актёром за главную роль в «Оппенгеймере»

Киллиан Мёрфи получил свой первый «Оскар» за главную роль в «Оппенгеймере»
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучшая мужская роль, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Киллиан Мёрфи за главную роль в драме «Оппенгеймер». В ленте он перевоплотился в Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы и руководителя проекта «Манхэттен».

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2024

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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