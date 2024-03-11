Киллиан Мёрфи получил свой первый «Оскар» за главную роль в «Оппенгеймере»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучшая мужская роль, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.
Победу одержал Киллиан Мёрфи за главную роль в драме «Оппенгеймер». В ленте он перевоплотился в Роберта Оппенгеймера, создателя атомной бомбы и руководителя проекта «Манхэттен».
Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.
Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2024
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).
96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.