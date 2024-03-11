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Кристофер Нолан стал лучшим режиссёром за постановку «Оппенгеймера» на «Оскаре»-2024

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший режиссёр, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Кристофер Нолан за постановку фильма «Оппенгеймер». Киноакадемия наконец отметила американо-британского режиссёра за его последнюю на данный момент картину.

Лучший режиссёр на «Оскаре»-2024

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.