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Кристофер Нолан стал лучшим режиссёром за постановку «Оппенгеймера» на «Оскаре»-2024

Кристофер Нолан стал лучшим режиссёром за постановку «Оппенгеймера» на «Оскаре»-2024
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший режиссёр, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победу одержал Кристофер Нолан за постановку фильма «Оппенгеймер». Киноакадемия наконец отметила американо-британского режиссёра за его последнюю на данный момент картину.

Лучший режиссёр на «Оскаре»-2024

  • Жюстин Трие («Анатомия падения»)
  • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
  • Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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