Кристофер Нолан стал лучшим режиссёром за постановку «Оппенгеймера» на «Оскаре»-2024
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший режиссёр, за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.
Победу одержал Кристофер Нолан за постановку фильма «Оппенгеймер». Киноакадемия наконец отметила американо-британского режиссёра за его последнюю на данный момент картину.
Лучший режиссёр на «Оскаре»-2024
- Жюстин Трие («Анатомия падения»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»).
96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.
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