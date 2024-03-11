Эмма Стоун получила свой второй «Оскар» за главную роль в фильме «Бедные-несчастные»

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучшая женская роль, за которую в этот раз сражались пятеро кандидаток.

Победу одержала Эмма Стоун за главную роль в драме «Бедные-несчастные». В ленте она перевоплотилась в девушку по имени Белла Бакстер — её героиня заново училась жить после того, как её приёмный отец сделал ей сложнейшую операцию, превратив в совершенно другого человека. Для Стоун это уже вторая награда после «Ла-Ла Ленд» в 2017 году.

Лучшая женская роль на «Оскаре»-2024

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.