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«Оскар-2024»: лучшая женская роль — Эмма Стоун за фильм «Бедные-несчастные»

Эмма Стоун получила свой второй «Оскар» за главную роль в фильме «Бедные-несчастные»
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В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучшая женская роль, за которую в этот раз сражались пятеро кандидаток.

Победу одержала Эмма Стоун за главную роль в драме «Бедные-несчастные». В ленте она перевоплотилась в девушку по имени Белла Бакстер — её героиня заново училась жить после того, как её приёмный отец сделал ей сложнейшую операцию, превратив в совершенно другого человека. Для Стоун это уже вторая награда после «Ла-Ла Ленд» в 2017 году.

Лучшая женская роль на «Оскаре»-2024

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

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