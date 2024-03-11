Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом на «Оскаре»-2024

«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом на «Оскаре»-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший фильм, за которую в этот раз сражались десять кандидатов.

Победу одержал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Вручал награду в этот раз сам Аль Пачино — легендарный американский актёр и звезда «Крёстного отца».

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучший фильм на «Оскаре»-2024

  • «Американское чтиво»
  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов».

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2024: «Оппенгеймер» забрал почти все главные награды
Live
Победители «Оскара»-2024: «Оппенгеймер» забрал почти все главные награды
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android