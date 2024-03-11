«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом на «Оскаре»-2024

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший фильм, за которую в этот раз сражались десять кандидатов.

Победу одержал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Вручал награду в этот раз сам Аль Пачино — легендарный американский актёр и звезда «Крёстного отца».

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.

Лучший фильм на «Оскаре»-2024

«Американское чтиво»

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов».

96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.