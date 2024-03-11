«Оппенгеймер» стал лучшим фильмом на «Оскаре»-2024
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024. Киноакадемия огласила победителя в категории Лучший фильм, за которую в этот раз сражались десять кандидатов.
Победу одержал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Вручал награду в этот раз сам Аль Пачино — легендарный американский актёр и звезда «Крёстного отца».
Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат ABC.
Лучший фильм на «Оскаре»-2024
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов».
96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2024 продлилась примерно до 5:00 мск. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.
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