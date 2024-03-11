Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2024»

В ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году её вёл комик Джимми Киммел, статуэтки вручали голливудские звёзды, а среди событий были и сюрпризы в духе появления обнажённого Джона Сины.

Абсолютным триумфатором церемонии стал «Оппенгеймер». Картина Кристофера Нолана завоевала семь наград, включая статуэтки за лучший фильм, лучшего режиссёра и лучшего актёра. На втором месте расположились «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

Тем временем «Барби» получила статуэтку за лучшую песню, а «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо не удостоились ни единой награды.

Триумфаторы «Оскара-2024»

«Оппенгеймер» — семь статуэток

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая мужская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа

Лучший саундтрек.

«Бедные-несчастные» — четыре статуэтки

Лучшая женская роль

Лучший грим и причёски

Лучшие костюмы

Лучший дизайн.

«Зона интересов» — две статуэтки

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший звук.

С остальными победителями и интересными событиями с церемонии можно ознакомиться в нашей отдельной статье.