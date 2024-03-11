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«Оппенгеймер», «Бедные несчастные» и другие — какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2024»

Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре-2024»
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В ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году её вёл комик Джимми Киммел, статуэтки вручали голливудские звёзды, а среди событий были и сюрпризы в духе появления обнажённого Джона Сины.

Абсолютным триумфатором церемонии стал «Оппенгеймер». Картина Кристофера Нолана завоевала семь наград, включая статуэтки за лучший фильм, лучшего режиссёра и лучшего актёра. На втором месте расположились «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса.

Тем временем «Барби» получила статуэтку за лучшую песню, а «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо не удостоились ни единой награды.

Триумфаторы «Оскара-2024»

«Оппенгеймер» — семь статуэток

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая мужская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа
  • Лучший саундтрек.

«Бедные-несчастные» — четыре статуэтки

  • Лучшая женская роль
  • Лучший грим и причёски
  • Лучшие костюмы
  • Лучший дизайн.

«Зона интересов» — две статуэтки

  • Лучший фильм на иностранном языке
  • Лучший звук.

С остальными победителями и интересными событиями с церемонии можно ознакомиться в нашей отдельной статье.

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