«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо не получили ни одной награды на «Оскаре»-2024

В ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году её вёл комик Джимми Киммел, статуэтки вручали голливудские звёзды, а среди событий были и сюрпризы в духе появления обнажённого Джона Сины.

Одним из главных кандидатов на множество наград были «Убийцы цветочной луны» — новый фильм с Леонардо Ди Каприо. Лента рассказывает об индейцах из американского штата Оклахома, которых начинают убивать одного за другим после того, как племя Осейдж разбогатело из-за добычи нефти. Фильм претендовал на 10 наград, но по каким-то причинам не получил ни одну из них.

Киноакадемия не только не отметила Леонардо Ди Каприо в номинации, но и не наградила Лили Гладстоун за главную женскую роль в ленте. Кроме того, Лучшую мужскую роль второго плана у Роберта Де Ниро забрал его тёзка — Роберт Дауни-младший. В остальных номинациях ленту также обходил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, практически не оставив и шанса Мартину Скорсезе.

Все номинации «Убийц цветочной луны» на «Оскаре»-2024