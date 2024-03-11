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«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо не получили ни одной награды на «Оскаре»-2024

«Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо не получили ни одной награды на «Оскаре»-2024
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В ночь на 11 марта прошла 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этом году её вёл комик Джимми Киммел, статуэтки вручали голливудские звёзды, а среди событий были и сюрпризы в духе появления обнажённого Джона Сины.

Одним из главных кандидатов на множество наград были «Убийцы цветочной луны» — новый фильм с Леонардо Ди Каприо. Лента рассказывает об индейцах из американского штата Оклахома, которых начинают убивать одного за другим после того, как племя Осейдж разбогатело из-за добычи нефти. Фильм претендовал на 10 наград, но по каким-то причинам не получил ни одну из них.

Киноакадемия не только не отметила Леонардо Ди Каприо в номинации, но и не наградила Лили Гладстоун за главную женскую роль в ленте. Кроме того, Лучшую мужскую роль второго плана у Роберта Де Ниро забрал его тёзка — Роберт Дауни-младший. В остальных номинациях ленту также обходил «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, практически не оставив и шанса Мартину Скорсезе.

Все номинации «Убийц цветочной луны» на «Оскаре»-2024

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая женская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучший саундтрек
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа.
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