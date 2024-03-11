Аль Пачино не держал интригу и сразу объявил «Оппенгеймера» победителем на «Оскаре-2024»

Награду «Лучший фильм» на «Оскаре-2024» забрал «Оппенгеймер». Фильм Кристофера Нолана получил главную статуэтку церемонии, а объявил её культовый актёр Аль Пачино.

Вот только сделал он это немного не в том стиле, в каком ожидали зрители. Когда Пачино принялся объявлять победители в номинации, он сразу сказал: «Мои глаза видят „Оппенгеймера“. После этого на сцену вышел Нолан и каст ленты.

Обычно перед объявлением победителя стараются держать интригу, при этом перечисляя всех лауреатов, чтобы победитель оставался непонятным до самого конца, но актёр, похоже, решил избавить людей от ожидания и назвал победителя сразу.

Пользователи отмечают, что хотели бы получить интригу, чтобы Пачино постепенно называл лауреатов, а потом объявил «Оппенгеймер» победителем, но этого не произошло.