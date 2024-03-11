«Фильмам чуть больше 100 лет»: Кристофер Нолан — о кино

Кристофер Нолан получил свой первый «Оскар» на «Оскаре-2024». Режиссёра выделили за его постановку фильма «Оппенгеймер», после чего он выступил на церемонии с речью, в которой порассуждал об искусстве и кино.

По словам режиссёра, его поражает, с какой скоростью развивается искусство, особенно это касается кино. Нолан подчеркнул, что фильмам как отдельной ветке уже чуть больше 100 лет.

Фильмам чуть больше 100 лет. Представьте себе, что вы находитесь в том моменте, 100 лет назад, занимаясь живописью или театром. Мы не знаем, куда нас приведёт это невероятное путешествие в дальнейшем.

«Оппенгеймер» стал триумфатором «Оскара-2024», забрав большую часть наград. Всех победителей мы собрали в материале ниже