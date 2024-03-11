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«Прославляют интеллект, а не насилие»: Джесси Айзенберг — о франшизе «Иллюзия обмана»

«Прославляют интеллект, а не насилие»: Джесси Айзенберг — о франшизе «Иллюзия обмана»
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Актёр Джесси Айзенберг в интервью изданию Collider высказался по поводу третьей части «Иллюзии обмана». По словам актёра, он рад, что в картине делают акцент на умственных способностях людей, а не на насилии, как это привыкли делать.

Айзенберг отметил преимущество франшизы над другими голливудскими фильмами. Он рад, что в «Иллюзии обмана» показывают превосходство интеллекта над физической силой.

Я так люблю эти фильмы тем, что они не прославляют насилие, а ставят вперёд интеллект, при этом оставаясь захватывающими. Это так странно видеть. Это правда необычно — видеть франшизу в голливудском стиле, посвящённую командой работе интеллекта.

Ранее Айзенберг подчеркнул, что уже читал сценарий картины, и остался им доволен.

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