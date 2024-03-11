BadComedian прокомментировал победу «Оппенгеймера» на «Оскаре-2024»

Известный блогер и кинокритики Евгений BadComedian Баженов в интервью «Газете.Ru» прокомментировал прошедший ночью «Оскар-2024» и его победителей. По словам Баженова, «Оппенгеймер» стал триумфатором из-за отсутствия конкурентов.

Ещё блогер подчеркнул, что таким же достойным фильмом, как «Оппенгеймер», стали «Бедные-несчастные».

В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Безусловно, был фильм с Эммой Стоун, но, мне кажется, он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер», не такое внимание к нему было приковано.

По словам Баженова, нашумевший фильм «Барби», получивший статуэтку только за лучшую песню, не мог стать лучшим фильмом из-за своей несерьёзности и плохого сценария. Кинокритик подчеркнул, что в этом году церемония прошла «бодрее», чем в прошлом.