Создатели Genshin Impact поздравили российских игроков с Масленицей

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Китайская студия HoYoverse выпустила в соцсетях праздничный пост, посвящённый Масленице — сегодня, 11 марта, стартовала блинная неделя в честь славянского языческого торжества.

Разработчики представили специальный арт с Тартальей (персонаж из государства Снежная, вдохновлённого русской культурой) и его братом Тевкром. На картинке герои Genshin Impact готовят блины с красной игрой.

Фото: HoYoverse

Также авторы Геншина показали специальный промокод, посвящённый празднику. Его можно ввести на официальном сайте или внутри игры — наградой станут различные ресурсы для восстановления здоровья и временных усилений. Активировать промокод можно до 18 марта включительно.

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Напомним, завтра, 12 марта, в Genshin Impact выходит обновление 4.5 с новым персонажем Тиори.