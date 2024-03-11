Тодд Говард попросил авторов сериала Fallout оставить некоторые идеи для Fallout 5

Уже в апреле выйдет сериал Fallout от Amazon, продюсер которого сравнил работу над шоу с разработкой Fallout 5. Его слова прокомментировал глава Bethesda Game Studios Тодд Говард.

По его словам, он запретил авторам шоу использовать какие-то идеи, поскольку их хотят реализовать в Fallout 5. О чём конкретно речь, неизвестно, но некоторым фанатам это показалось забавным.

Ну, были моменты, когда я говорил: «Не делайте этого, потому что мы собираемся реализовать подобное в Fallout 5».

Ранее продюсер Джонатан Нолан заявил, что проект представляет собой оригинальную историю, а не адаптацию сюжета одной из игр. Этим создатели проекта и хотят удивить геймеров.

Премьера всех серий шоу состоится 11 апреля на Prime Video.