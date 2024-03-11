Вышел тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Кинокомпания «Централ Партнёршип» опубликовала тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Первыми ролик выложили в «Кинопоиске». В видео показали Юрия Борисова в образе поэта и толпу людей, восхищающихся им.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

В центре повествования окажется жизнь великого русского поэта от его лицейских дней до роковой дуэли с Дантесом. В картине Пушкин предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Пушкина во времена его юности в лицее сыграет Кай Гетц, а образ Жоржа Дантеса воплотит французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров.

Премьера ленты состоится 14 февраля 2025 года.