Российская Team Spirit вышла на топ-турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по CS 2

Российский состав Team Spirit по шутеру Counter-Strike 2 стала победителем отборочного турнира Spring Showdown и получила право сыграть в весеннем финале престижной серии BLAST Premier.

В своей части сетки Team Spirit выиграла три матча — у американской Elevate, немецкой BIG и Metizport из Швеции. Аналогичного результата добился португальский коллектив SAW, который также сыграет на BLAST Premier: Spring Final 2024.

Фото: Liquipedia

Spring Final станет итоговым турниром первой части сезона BLAST Premier 2024 и пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне с 12 по 16 июня. Призовой фонд составит $ 425 тыс., а помимо SAW и Team Spirit, за победу будут бороться лучшие команды группового турнира — Vitality, FaZe, NAVI, Astralis, G2 и Virtus.pro.