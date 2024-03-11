Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Суть в амбициях»: критики хвалят сериал «Задача трёх тел» от авторов «Игры престолов»

«Суть в амбициях»: критики хвалят сериал «Задача трёх тел» от авторов «Игры престолов»
Аудио-версия:
Комментарии

Зарубежные критики опубликовали обзоры сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Шоу от авторов «Игры престолов» расскажет о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Шоу получило в основном положительные отзывы — к просмотру его рекомендуют 71% критиков на Rotten Tomatoes. Журналисты оценили масштабы произведения и необычную для современного Голливуда азиатскую перспективу, но отметили и проблемы: слишком большое количество персонажей, неровный темп повествования и не самую удачную попытку адаптировать сюжет оригинальной книги.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков о сериале «Задача трёх тел»

Несмотря на некоторую неуклюжесть персонажей, «Задача трёх тел» представляет собой амбициозное и изобретательное произведение научной фантастики.
«Задача трёх тел» движется с быстрой, часто головокружительной скоростью, чтобы передать ощущение зрелища и трепета. Но при этом сериал жертвует тем, что изначально сделало книгу настолько уникальной: наукой.
«Задача трёх тел», возможно, не вызывает настоящего трепета, но в нём достаточно веселья, шока и ужаса, чтобы заинтересовать поклонников научной фантастики.
Великолепный, яркий галактический беспорядок. Проблемы? Их очень много. Но суть в амбициях.
«Задача трёх тел» не лишена хороших моментов. Она просто плоская, с декоративными штрихами, которые распространяются на персонажей и актёрскую игру.
Бениофф, Уайсс и Ву напоминают нам в «Задаче трёх тел», насколько хорошей может быть адаптация, если она сделана правильно. Возможно, это следующий шедевр Netflix.

Премьера «Задачи трёх тел» состоится 21 марта, все восемь эпизодов будут доступны в день выхода на Netflix.

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер сериала «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android