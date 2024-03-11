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Разработчики Honkai Star Rail объявили, когда пройдёт стрим обновления 2.1

Авторы Honkai Star Rail покажут детали обновления 2.1 на стриме 16 марта
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Студия HoYoverse объявила дату и время прямой трансляции, на которой разработчики планируют раскрыть подробности обновления 2.1 для своей игры Honkai: Star Rail.

Стрим, посвящённый версии 2.1 с подзаголовком «К пропасти» пройдёт в эту субботу, 16 марта, в 14:30 по московскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на Twitch или YouTube.

Фото: HoYoverse

Разработчики обещают подробно рассказать о геймплее новых персонажей, Ахерон и Авантюрина, а также раскрыть первые детали основного сюжета в 2.1 и временных событий в Honkai: Star Rail.

Также HoYoverse пообещала подготовить зрителям трансляции награды — скорее всего, в ходе эфира авторы игры покажут несколько промокодов на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

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