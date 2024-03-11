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«Телеграм» оценивается в $ 30 млрд, но не продаётся — Павел Дуров

«Телеграм» оценивается в $ 30 млрд, но не продаётся — Павел Дуров
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Основатель и руководитель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров дал первое за долгое время интервью. В беседе с журналистами Financial Times он назвал примерную стоимость «Телеграма» и озвучил планы по развитию проекта.

Дуров рассказал, что потенциальные инвесторы оценивают «Телеграм» примерно в $ 30 млрд (2,7 трлн рублей) — эту цифру называют глобальные технические фонды. Вместе с этим руководитель мессенджера заявил, что продажа проекта исключена.

Он отметил, что монетизация появилась в «Телеграме» из-за желания оставаться независимой площадкой. По мнению Дурова, «Телеграм» начнёт приносить прибыль уже «в следующем году, если не в этом».

Основатель проекта также сообщил о планах выйти на IPO, однако пока неизвестно, где будут размещены акции. Financial Times предполагает, что площадка будет находиться в США, Дуров же говорит, что рассматривает несколько вариантов.

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