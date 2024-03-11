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Вышла русская озвучка A Plague Tale: Innocence с профессиональными актёрами

Вышла русская озвучка A Plague Tale: Innocence с профессиональными актёрами
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Студия озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию приключенческой игры A Plague Tale: Innocence. Скачать озвучку и текст можно бесплатно с официального сайта проекта.

Для демонстрации авторы выпустили видео, в котором показали работу некоторых актёров. Среди прочих, в озвучке приняли участие Денис Беспалый (Бэтмен, Dazzle из Dota 2), Татьяна Абрамова (Jackbox Party, Control) и другие известные специалисты.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice/Asobo Studio.

Ранее GamesVoice выпустила русскую озвучку второй части игры — A Plague Tale: Requiem. В обеих частях Амицию де Рун озвучила Елизавета Аистова, а Юго доверили 12-летнему Тимофею Звягольскому. Исполнители других ролей преимущественно тоже остались неизменными.

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