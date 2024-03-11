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Новая карта, гаджеты, оружие и режим: второй сезон шутера The Finals стартует 14 марта

Новая карта, гаджеты, оружие и режим: второй сезон шутера The Finals стартует 14 марта
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Студия Embark выпустила трейлер второго сезона поддержки сетевого шутера The Finals. Разработчики показали основные изменения в игре, которые наступят уже 14 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Так, вместе с релизом второго сезона в The Finals появятся новая карта и сразу несколько гаджетов: антигравитационный куб, портативный портал, дематериализатор и специальный инструмент, превращающий вражеские гаджеты в самые обычные предметы интерьера.

Геймеров также ждут обновлённый боевой пропуск со множеством предметов, новое оружие, приватные матчи и новый режим «5 на 5» в духе Call of Duty. В течение второго сезона авторы планируют выпускать небольшие апдейты с правками баланса и временными событиями.

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