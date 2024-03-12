«Понятия не имею, как я оказался там»: Майкл Китон — о своём участии в «Морбиусе»

Майкл Китон стал гостем свежего выпуска подкаста Happy Sad Confused. В нём он рассказал о своём участии в фильме «Морбиус» и о том, для чего его персонажа, Стервятника, вообще туда поместили.

По словам актёра, он понятия не имеет, почему его решили добавить в ленту. Притом толковое объяснение не смогли дать даже создатели картины.

Я понятия не имею, почему я оказался там. Даже они не смогли толком объяснить это.

Китон отметил, что он даже не до конца понимал, что за персонажи фигурируют в ленте, и какая у них важность в сюжете.

«Морбиус» рассказывает про учёного Майкла Морбиуса, который в ходе неудачного эксперимента стал живым вампиром. Главную роль в ленте сыграл Джаред Лето. Лента оказалась полным провалом.