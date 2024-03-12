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Джанкарло Эспозито сыграл бы Профессора Икс в Marvel, но без инвалидной коляски

Джанкарло Эспозито сыграл бы Профессора Икс в Marvel, но без инвалидной коляски
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Ещё в августе 2022 года актёр Джанкарло Эспозито заявлял о желании сыграть Профессора Икс в фильмах Marvel. Притом артист отмечал, что уже вёл переговоры с компанией, однако они пока ни к чему не привели.

В недавнем интервью Эспозито рассказал, что показал бы на экране версию Профессора Икс без инвалидной коляски. Это связано с тем, что актёр не любит так много сидеть.

Идея того, чтобы находиться в инвалидной коляске каждый день, меня не привлекает. Я просто не чувствую себя таким старым и не люблю так много сидеть. Это физически тяжело.

Несмотря на желание Эспозито сыграть героя в новых фильмах Marvel, пока никаких новых переговоров не было. Вероятно, если Marvel Studios заинтересуется в актёре, с ним поговорят.

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