«Это выбор продюсеров»: Аль Пачино — о том, почему он не держал интригу на «Оскаре»

На прошедшей церемонии «Оскар-2024» Аль Пачино объявлял победителя в номинации «Лучший фильм». Актёр сделал это без интриги и перечисления всех кандидатов, чем огорчил зрителей. Почему всё произошло именно так, Пачино рассказал в интервью.

По его словам, сразу перейти к объявлению победителя его попросили продюсеры «Оскара-2024», поскольку они не видели смысла заново называть всех кандидатов на премию.

Я просто хочу прояснить, что я не собирался никого пропускать, это был выбор продюсеров — не повторять всё снова, поскольку на протяжении всей церемонии они выделялись индивидуально. Я глубоко сопереживаю тем, кто пострадал из-за этой оплошности.

С победителями церемонии можно ознакомиться в материале ниже.