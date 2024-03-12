«Оскар-2024» собрал аудиторию в 19,5 млн зрителей — это рекорд за последние 4 года

По информации издания Variety, 96-я церемония вручения наград «Оскар» привлекла аудиторию в 19,5 млн зрителей. Аудитория церемонии увеличилась на 4%. Также СМИ сообщило, что шоу в этом году началось на час раньше, чем раньше.

В целом показатели «Оскара-2024» стали лучшими за последние четыре года. «Оскар» в 2021 году, на который сильно повлияла пандемия COVID-19, посмотрело рекордно низкое число зрителей — 10,4 млн. В 2022 году их количество выросло до 16,6 млн, а в 2023-м аудитория составила 18,8 млн. человек.

Триумфатором «Оскара-2024» стал фильм «Оппенгеймер». Картина Кристофера Нолана собрала целых семь наград (при 13 номинациях). Следом идёт фантастическая драма «Бедные-несчастные» с четырьмя победами и Эммой Стоун в главной роли.