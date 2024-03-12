Режиссёр «Барби» Гретта Гервиг хочет снять продолжение фильма

Режиссёр фильма «Барби» Гретта Гервиг заявила, что хотела бы снять продолжение картины. После премьеры ленты в июле 2023 года постановщица не могла себе представить даже идею для сиквела, однако сейчас она уверена в создании второй части.

При этом Гервиг отмечает, что для создания «Барби 2» должны произойти «некоторые вещи». Судя по всему, режиссёр намекает на производство перезапуска «Хроник Нарнии», над которым она будет работать в ближайшие годы. Женщина заключила контракт с Netflix на производство как минимум двух фильмов по волшебной вселенной, после чего она наверняка возьмётся за создание продолжения фильма о знаменитой кукле.

Фильм «Барби» стал настоящим феноменом киноиндустрии. Картина собрала в прокате $ 1,44 млрд и стала самой кассовой лентой 2023 года. На прошедшем «Оскаре»-2023 певица Билли Айлиш получила награду за лучшую песню из фильма, а Райан Гослинг исполнил композицию I'm just Ken в перерыве между номинациями.