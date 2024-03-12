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Стартовали «Сидоровы» — сериал в стиле «Ворониных» по сценарию нейросети

Стартовали «Сидоровы» — сериал в стиле «Ворониных» по сценарию нейросети
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Сегодня состоялась премьера сериала «Сидоровы» — это первый российский ситком, снятый по сценарию нейросети. Для просмотра доступен первый эпизод.

Сериал рассказывает историю обычной семьи Сидоровых, состоящей из отца, его супруги, тёщи, зятя и сына. Они живут как типичные герои ситкомов, пока однажды отец не замечает, что окружающая реальность слишком странная: Сидоровы не могут покинуть квартиру и постоянно слышат какой-то закадровый смех. Тогда глава семейства осознаёт, что все они — персонажи сериала, и решает из него выбраться.

Главные роли в шоу исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Стёпин, Александр Новиков и Максим Сушко.

Шоу можно смотреть на платформе «VK Видео».

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