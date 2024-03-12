Кристофер Нолан уже начал писать сценарий своего следующего фильма — СМИ

Издание Puck News опубликовало колонку, посвящённую «Оскару»-2024. Редакция портала поделилась свежей информацией, которая стала известна на афтепати мероприятия.

Так, часть материала посвящена Кристоферу Нолану, обладателю премии «Оскар» за постановку «Оппенгеймера». В издании сообщили, что режиссёр уже начал писать сценарий своего следующего фильма. Сейчас скрипт находится на ранней стадии производства и вряд ли будет готов в ближайшие недели.

О новом фильме Кристофера Нолана пока нет никакой информации. Ранее постановщик признавался, что идеи для новых картин в последнее время ему приходят спонтанно. Например, снять «Оппенгеймера» режиссёр захотел после того, как актёр Роберт Паттинсон подарил ему книгу о создателе ядерной бомбы на съёмках фильма «Довод».