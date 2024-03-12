2K Games представила реалистичный симулятор тенниса TopSpin 2K25 — релиз уже 26 апреля

Издательство 2K Games анонсировала TopSpin 2K25 — пятую часть знаменитого симулятора тенниса. Игра поступит в продажу уже 26 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За разработку отвечает студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии». Сейчас студия также делает новую части криминальной серии.

Видео доступно на YouTube-канале TopSpin 2K25. Права на видео принадлежат 2K Games.

TopSpin 2K25 станет первой игрой в серии симуляторов тенниса за последние 14 лет. В проекте будет полноценная карьера с лицензионными спортсменами, кортами и возможностью создать собственного игрока. В игре также будет мультиплеер — о нём авторы расскажут позже.

Различные издания TopSpin 2K25 Фото: 2K Games

Вместе с анонсом игры появились превью от различных изданий — большинство журналистов хвалят графику и базовые механики TopSpin 2K25.