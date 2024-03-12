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Представлен новый персонаж Зарянка для Honkai Star Rail — ранее по сюжету она погибла

Представлен новый персонаж Зарянка для Honkai Star Rail — ранее по сюжету она погибла
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Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали нового играбельного персонажа — артистку Зарянку. Это скромная девушка, которая прославилась на всю вселенную благодаря своему таланту и трудолюбию. Она возвращается домой на планету Пенакония, чтобы выступить на празднике, благодаря чему игроки смогли встретить Зарянку в ходе основного сюжета игры.

Примечательно, что в заключительной части истории сообщалось об убийстве девушки — но точно не раскрывалось, произошло это на самом деле или только в мире снов Пенаконии, о чём игроки спорят до сих пор.

Зарянка будет пятизвёздочным героем пути гармонии (баффы для союзников), при этом наносить физический тип урона. Подробности о способностях и игровых механиках разработчики сообщат позже.

Вероятнее всего, Зарянка будет добавлена в Honkai: Star Rail в версии 2.2 — выход этого патча запланирован на начало мая.

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