116 стран-участниц и 3,2 млрд просмотров — подведены итоги Игр будущего в Казани

В Москве прошла итоговая пресс-конференция Игр будущего, на которой организаторы мультиспортивного ивента рассказали о результатах дебютного турнира по фиджитал-спорту.

По словам руководителя проекта Игоря Столярова, в Казань приехали участники из 116 стран мира — изначально их было 107, но ко второй неделе соревнований пул спортсменов расширился. Всего на турнире приняли участие 312 команд и свыше 2000 спортсменов.

Согласно внутреннему аудиту Игры в общей сложности набрали более 3,2 млрд просмотров на цифровых платформах (без учёта трансляций по телевидению).

Итоговые цифры, эмоции, отзывы говорят о том, что у нас получилось достичь положительного результата. Мы в очередной раз доказали, что Россия – открытая страна с накопленными спортивными компетенциями. Мы умеем проводить соревнования любого уровня.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов также сообщил, что на Играх БРИКС, которые пройдут летом в Казани, будут представлены две дисциплины фиджитал-спорта — фиджитал-баскетбол (стрит + NBA 2K) и фиджитал-футбол (мини-футбол + EA Sports FC Volta).