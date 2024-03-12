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Представлен российский симулятор сельского водителя «Заря» — игра выйдет в Steam

Представлен российский симулятор сельского водителя «Заря» — игра выйдет в Steam
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Отечественная студия SBSR рассказала о разработке игры «Заря» — симулятора водителя, который доставляет посылки и помогает сельским жителям.

«Заря» станет сюжетной игрой: Василию предстоит не только колесить по сельским дорогам на «буханке», но помогать сельчанам, участвовать в различных историях и улучшать свой автомобиль. Также можно будет собрать коллекцию легендарных машин СССР и России.

Видео доступно на YouTube-канале SBSR. Права на видео принадлежат SBSR.

Игру разрабатывают три человека с опытом работы в геймдеве — программист и два художника. В качестве ориентира SBSR используют MudRunner и Death Stranding, а также Disco Elysium (для стиля портретов, истории и характеров персонажей).

«Заря» выйдет в Steam, где уже доступна страница игры. При этом дата выхода пока не сообщается.

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