Обновление EA Sports FC 24 добавит новые анимации, продвинутый ИИ и изменит игровые стили

Разработчики футбольного симулятора EA Sports FC 24 представили большое весеннее обновление, которое повлияет на геймплей игры и станет доступно в ближайшие дни.

В FC 24 добавят 86 новых лиц, свежие анимации и изменят баланс игровых стилей. К примеру, при тики-таке теперь передачи будут отдаваться с меньшей точностью, а для жокеев, наоборот, увеличили максимальную скорость.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Другое глобальное изменение коснётся поведения искусственного интеллекта. Теперь компьютер на легендарной сложности действует иначе: игроки с низким уровнем самообладания будут чаще ошибаться, а типы ударов будут основаны на выбранном стиле игры.

В FC 24 будут добавлены несколько анимаций: например, поведение при ударе списали с одного из голов Эрлинга Холанда, или обводки (для использования нужно нажать L2+R2 или LT+RT).

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Апдейт появится в игре в ближайшие дни.