«Так было всегда»: Зак Снайдер — о разгромных обзорах «Мятежной луны» и других фильмов

Американский режиссёр Зак Снайдер впервые прокомментировал разгромные рецензии фильма «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня» — первой картины в своей новой вселенной. Критикам по большей части очень не понравилась лента из-за слишком больших сходств со «Звёздными войнами», плоских персонажей и типичного для автора сюжета.

Снайдер заявил, что его не смущают подобные обзоры — он сталкивается с противоречивыми отзывами практически всю карьеру.

На самом деле у меня нет возражений против отрицательных обзоров. По какой-то причине отзывы на мои фильмы очень противоречивые, и так было всегда.

Премьера фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующий шрамы» состоится уже 19 апреля 2024 года. После этого Зак Снайдер выпустит режиссёрские версии обеих картин с рейтингом «18+».