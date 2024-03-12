Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Так было всегда»: Зак Снайдер — о разгромных обзорах «Мятежной луны» и других фильмов

«Так было всегда»: Зак Снайдер — о разгромных обзорах «Мятежной луны» и других фильмов
Аудио-версия:
Комментарии

Американский режиссёр Зак Снайдер впервые прокомментировал разгромные рецензии фильма «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня» — первой картины в своей новой вселенной. Критикам по большей части очень не понравилась лента из-за слишком больших сходств со «Звёздными войнами», плоских персонажей и типичного для автора сюжета.

Снайдер заявил, что его не смущают подобные обзоры — он сталкивается с противоречивыми отзывами практически всю карьеру.

На самом деле у меня нет возражений против отрицательных обзоров. По какой-то причине отзывы на мои фильмы очень противоречивые, и так было всегда.

Премьера фильма «Мятежная луна, часть 2: Дарующий шрамы» состоится уже 19 апреля 2024 года. После этого Зак Снайдер выпустит режиссёрские версии обеих картин с рейтингом «18+».

Материалы по теме
Видео
Зак Снайдер: «Мятежную луну», возможно, посмотрело больше людей, чем «Барби»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android